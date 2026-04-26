الأحد 2026-04-26 02:12 م

بلدية جرش الكبرى تزيل 4 لوحات إعلانية وتخالف 36 منشأة

الأحد، 26-04-2026 12:35 م
الوكيل الإخباري-  قال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى المهندس علي شوقة، أن البلدية شكلت لجنة لحصر اللوحات الإعلانية المنتشرة في أنحاء مدينة جرش ومناطق البلدية، بهدف إزالة اللوحات المخالفة وغير المرخصة.اضافة اعلان


وأوضح، أن اللجنة بدأت عملها بجولة تفتيشية على عدد من المواقع التجارية والمهنية بالحدود التابعة للبلدية وتم زيارة 52 موقعا.

وأضاف إن الجولة أسفرت عن مخالفة 36 منشأة وتم إزالة 4 لوحات إعلانية وإنجاز 85 بالمئة من المناطق التابعة لحدود البلدية وأن باقي المواقع قيد الإجراء.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة للحد من التجاوزات والمخالفات والتأكيد على أصحاب المنشآت الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، وتم التركيز على متابعة اللوحات الإعلانية والتأكد من سلامة إجراءات الترخيص بما يضمن تحقيق العدالة بين أصحاب المهن والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

وبين أن الحملة تأتي في إطار تعزيز ثقافة المواطنين بالالتزام بالأنظمة واحترام القوانين، حيث ستستمر الجولات الميدانية بشكل دوري لضمان التزام الجميع بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين صورة جرش كمدينة سياحية وتنظيمية متكاملة.
 
 


أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

طب وصحة أطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب.. تعرفوا عليها

أخبار محلية "البلقاء التطبيقية" تحصل على المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للمناظرات باللغة العربية

أخبار محلية زراعة العقبة تدعو المزارعين لتأمين البرك الزراعية وتلوح بإجراءات قانونية بحق المخالفين

خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

منوعات خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟

نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطر داهم في منطقة صافوط وإجراءات فورية مطلوبة

فيديو الوكيل “جريمة هزت وجدان الأردنيين”

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تثمن إنجازات كهربة الريف وتدعو لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة

تُعد إضافات متصفح Google Chrome من أبرز الأدوات التي تعزّز تجربة التصفح، إذ توفّر مزايا متعددة تسهّل الاستخدام وتزيد الإنتاجية، إلا أن كثرتها تجعل بعض الخيارات المميزة غير معروفة لدى كثير من المستخدمي

تكنولوجيا إضافات مخفية في Google Chrome قد تغيّر طريقة تصفحك بالكامل



 
 






