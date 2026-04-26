بلدية جرش الكبرى تزيل 4 لوحات إعلانية وتخالف 36 منشأة

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى المهندس علي شوقة، أن البلدية شكلت لجنة لحصر اللوحات الإعلانية المنتشرة في أنحاء مدينة جرش ومناطق البلدية، بهدف إزالة اللوحات المخالفة وغير المرخصة.





وأوضح، أن اللجنة بدأت عملها بجولة تفتيشية على عدد من المواقع التجارية والمهنية بالحدود التابعة للبلدية وتم زيارة 52 موقعا.



وأضاف إن الجولة أسفرت عن مخالفة 36 منشأة وتم إزالة 4 لوحات إعلانية وإنجاز 85 بالمئة من المناطق التابعة لحدود البلدية وأن باقي المواقع قيد الإجراء.



وأشار إلى أنه تم وضع خطة شاملة للحد من التجاوزات والمخالفات والتأكيد على أصحاب المنشآت الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، وتم التركيز على متابعة اللوحات الإعلانية والتأكد من سلامة إجراءات الترخيص بما يضمن تحقيق العدالة بين أصحاب المهن والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.



وبين أن الحملة تأتي في إطار تعزيز ثقافة المواطنين بالالتزام بالأنظمة واحترام القوانين، حيث ستستمر الجولات الميدانية بشكل دوري لضمان التزام الجميع بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين صورة جرش كمدينة سياحية وتنظيمية متكاملة.







