بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات

الوكيل الإخباري- قالت بلدية جرش الكبرى، اليوم السبت، إنها أول بلدية في المملكة تقدم خدمة "مخطط الموقع والترسيم الإلكتروني".

وأضافت البلدية في بيان، أن مخطط الموقع والترسيم الصادر عن موقعها الإلكتروني معتمد في إنجاز المعاملات لدى الدوائر ذات العلاقة، ومعمول به رسميا داخل جميع الدوائر المعنية.



وبينت أنه لا حاجة للحصول على المخطط الورقي، إذ إن المخطط الإلكتروني يحمل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وهو مرجع معتمد في جميع الإجراءات والمعاملات، ضمن منظومة التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات.