بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات

وأضافت البلدية في بيان، أن مخطط الموقع والترسيم الصادر عن موقعها الإلكتروني معتمد في إنجاز المعاملات لدى الدوائر ذات العلاقة، ومعمول به رسميا داخل جميع الدوائر المعنية.
وبينت أنه لا حاجة للحصول على المخطط الورقي، إذ إن المخطط الإلكتروني يحمل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وهو مرجع معتمد في جميع الإجراءات والمعاملات، ضمن منظومة التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية
-
صراع اللقب يشتعل .. تعليمات خاصة لمباراة الفيصلي والرمثا
-
الأوقاف تطلق حملة "معا لأردن أجمل" من أم قيس
-
20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع
-
التربية تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان
-
إنقاذ طفلة من الغرق في سد وادي شعيب
-
مندوبا عن الملك.. وزير العمل يرعى احتفال عيد العمال
-
51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه