السبت 2026-05-02 04:52 م

بلدية جرش: المخطط الإلكتروني معتمد في جميع المعاملات

السبت، 02-05-2026 03:47 م

الوكيل الإخباري- قالت بلدية جرش الكبرى، اليوم السبت، إنها أول بلدية في المملكة تقدم خدمة "مخطط الموقع والترسيم الإلكتروني".

اضافة اعلان


وأضافت البلدية في بيان، أن مخطط الموقع والترسيم الصادر عن موقعها الإلكتروني معتمد في إنجاز المعاملات لدى الدوائر ذات العلاقة، ومعمول به رسميا داخل جميع الدوائر المعنية.


وبينت أنه لا حاجة للحصول على المخطط الورقي، إذ إن المخطط الإلكتروني يحمل رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وهو مرجع معتمد في جميع الإجراءات والمعاملات، ضمن منظومة التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات.


وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
 


الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية

أخبار محلية الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية

صراع اللقب يشتعل .. تعليمات خاصة لمباراة الفيصلي والرمثا

أخبار محلية صراع اللقب يشتعل .. تعليمات خاصة لمباراة الفيصلي والرمثا

عربي ودولي الفئران ترعب أستراليا وتهدد إمدادات الغذاء

أخبار محلية الأوقاف تطلق حملة "معا لأردن أجمل" من أم قيس

أخبار محلية 20680 زائرًا لتلفريك عجلون وشاطئ البحر الميت خلال نهاية الأسبوع

عربي ودولي الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

أخبار محلية التربية تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان



 
 






