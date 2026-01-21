بلدية جرش تباشر بتركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

وقال شوقه إنّ تركيب الكاميرات يهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الالتزام بالسلوك البيئي والمجتمعي، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تكامل جهود المؤسسات الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة.
وأضاف أن الكاميرات ستعمل على توثيق أي مخالفات بيئية تصدر عن المركبات، بما يضمن تطبيق التعليمات والأنظمة النافذة بعدالة وشفافية، ويسهم في تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط، مبينًا أنه سيتم تفعيل الكاميرات قريبا.
-
