الأربعاء 2026-01-21 09:18 م

بلدية جرش تباشر بتركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

كاميرا مخصصة المخالفات البيئية على مركبة تابعة بلدية جرش الكبرى
الأربعاء، 21-01-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية جرش الكبرى، الأربعاء، بتركيب 10 كاميرات على المركبات والآليات التابعة لها، والمخصّصة لرصد المخالفات البيئية، وفقا للمدير التنفيذي للبلدية علي شوقه.

وقال شوقه  إنّ تركيب الكاميرات يهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الالتزام بالسلوك البيئي والمجتمعي، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تكامل جهود المؤسسات الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة.


وأضاف أن الكاميرات ستعمل على توثيق أي مخالفات بيئية تصدر عن المركبات، بما يضمن تطبيق التعليمات والأنظمة النافذة بعدالة وشفافية، ويسهم في تعزيز ثقافة الالتزام والانضباط، مبينًا أنه سيتم تفعيل الكاميرات قريبا.

 
 


كاميرا مخصصة المخالفات البيئية على مركبة تابعة بلدية جرش الكبرى

