بلدية جرش تباشر بتركيب 10 كاميرات لمراقبة المخالفات البيئية

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية جرش الكبرى، الأربعاء، بتركيب 10 كاميرات على المركبات والآليات التابعة لها، والمخصّصة لرصد المخالفات البيئية، وفقا للمدير التنفيذي للبلدية علي شوقه.

وقال شوقه إنّ تركيب الكاميرات يهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز الالتزام بالسلوك البيئي والمجتمعي، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تكامل جهود المؤسسات الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة.