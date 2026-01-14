بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الطوارئ في بلدية جرش الكبرى بإسناد من مديرية أشغال جرش وكوادر الأمن العام، فجر اليوم الأربعاء، مع تجمع لمياه الأمطار شكل بركة مكشوفة بجانب الشارع الرئيسي على طريق المفرق جرش نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت البلدية في بيان، أن فرق الطوارئ تحركت على الفور إلى الموقع، حيث جرى شفط المياه المتجمعة باستخدام المضخات، قبل أن يتم طمر الحفرة بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة السير ويمنع أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السائقين والمشاة.