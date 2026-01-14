الأربعاء 2026-01-14 01:08 م

بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق

بلدية جرش
بلدية جرش
 
الأربعاء، 14-01-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر الطوارئ في بلدية جرش الكبرى بإسناد من مديرية أشغال جرش وكوادر الأمن العام، فجر اليوم الأربعاء، مع تجمع لمياه الأمطار شكل بركة مكشوفة بجانب الشارع الرئيسي على طريق المفرق جرش نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت البلدية في بيان، أن فرق الطوارئ تحركت على الفور إلى الموقع، حيث جرى شفط المياه المتجمعة باستخدام المضخات، قبل أن يتم طمر الحفرة بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة السير ويمنع أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السائقين والمشاة.


وأكدت البلدية أن فرق الطوارئ تواصل عملها الميداني على مدار الساعة، استجابةً لأي بلاغات أو ملاحظات طارئة، ضمن خطة شاملة أعدتها للتعامل مع المنخفضات الجوية وتعزيز إجراءات السلامة العامة في مختلف مناطقها.

 
 


