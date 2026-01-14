بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق

وأوضحت البلدية في بيان، أن فرق الطوارئ تحركت على الفور إلى الموقع، حيث جرى شفط المياه المتجمعة باستخدام المضخات، قبل أن يتم طمر الحفرة بالكامل، بما يضمن انسيابية حركة السير ويمنع أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السائقين والمشاة.
وأكدت البلدية أن فرق الطوارئ تواصل عملها الميداني على مدار الساعة، استجابةً لأي بلاغات أو ملاحظات طارئة، ضمن خطة شاملة أعدتها للتعامل مع المنخفضات الجوية وتعزيز إجراءات السلامة العامة في مختلف مناطقها.
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي
-
الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره
-
سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير
-
مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات
-
إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
وزير العمل يوقع اتفاقية لتوفير مئات فرص العمل - تفاصيل
-
زراعة السلط: تجهيز الأرض قبل الهطول المطري ساهم بعدم انجراف التربة والفيضانات
-
الأشغال: 46 بلاغًا عالجتها كوادر الوزارة خلال المنخفض الجوي