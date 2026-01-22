بلدية جرش: تركيب 40 وحدة إنارة في شارع وصفي التل

ويعد شارع وصفي التل من الشوارع الحيوية والمهمة في مدينة جرش، لما يشهده من حركة نشطة على مدار العام، سواء من قبل المواطنين أو الزوار والسياح، ما استدعى رفع كفاءة الإنارة فيه بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ويحد من الحوادث، إضافة إلى إضفاء مظهر حضاري يليق بمكانة المدينة السياحية.
وأكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أن وحدات الإنارة الجديدة تتميز بكفاءتها العالية في الإضاءة وانخفاض استهلاك الطاقة وطول عمرها التشغيلي، ما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وأعمال الصيانة المستقبلية، ويعزز من توجه البلدية نحو استخدام حلول صديقة للبيئة ومستدامة.
