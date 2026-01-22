الخميس 2026-01-22 02:04 م

بلدية جرش: تركيب 40 وحدة إنارة في شارع وصفي التل

بلدية جرش: تركيب 40 وحدة إنارة في شارع وصفي التل
بلدية جرش: تركيب 40 وحدة إنارة في شارع وصفي التل
 
الخميس، 22-01-2026 01:10 م
الوكيل الإخباري-  أنجزت كوادر قسم الكهرباء في بلدية جرش الكبرى أعمال تركيب 40 وحدة إنارة من نوع ليد بقدرة 300 واط على امتداد شارع وصفي التل، ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.اضافة اعلان


ويعد شارع وصفي التل من الشوارع الحيوية والمهمة في مدينة جرش، لما يشهده من حركة نشطة على مدار العام، سواء من قبل المواطنين أو الزوار والسياح، ما استدعى رفع كفاءة الإنارة فيه بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ويحد من الحوادث، إضافة إلى إضفاء مظهر حضاري يليق بمكانة المدينة السياحية.

وأكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أن وحدات الإنارة الجديدة تتميز بكفاءتها العالية في الإضاءة وانخفاض استهلاك الطاقة وطول عمرها التشغيلي، ما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وأعمال الصيانة المستقبلية، ويعزز من توجه البلدية نحو استخدام حلول صديقة للبيئة ومستدامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

أخبار محلية الى الأردنيين.. تعرفوا على مواقع كاميرات ضبط القاء النفايات الجديد

توقيع ميثاق مجلس السلام

عربي ودولي بمشاركة الأردن .. دافوس تشهد توقيع ميثاق مجلس السلام رسمياً

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أوقفنا 8 حروب وسنوقف حربا إضافية هي من الأصعب

ب

طب وصحة مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان

ب

طب وصحة أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ت

طب وصحة اكتشاف علمي ينفي الاعتقاد بعدم قدرة القلب على الشفاء بعد النوبات

ا

منوعات سريلانكا تكشف عن أكبر ياقوتة في العالم



 






الأكثر مشاهدة