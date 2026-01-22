بلدية جرش: تركيب 40 وحدة إنارة في شارع وصفي التل

01:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761924 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أنجزت كوادر قسم الكهرباء في بلدية جرش الكبرى أعمال تركيب 40 وحدة إنارة من نوع ليد بقدرة 300 واط على امتداد شارع وصفي التل، ضمن خطة البلدية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز معايير السلامة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. اضافة اعلان





ويعد شارع وصفي التل من الشوارع الحيوية والمهمة في مدينة جرش، لما يشهده من حركة نشطة على مدار العام، سواء من قبل المواطنين أو الزوار والسياح، ما استدعى رفع كفاءة الإنارة فيه بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ويحد من الحوادث، إضافة إلى إضفاء مظهر حضاري يليق بمكانة المدينة السياحية.



وأكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، أن وحدات الإنارة الجديدة تتميز بكفاءتها العالية في الإضاءة وانخفاض استهلاك الطاقة وطول عمرها التشغيلي، ما يسهم في تقليل الكلف التشغيلية وأعمال الصيانة المستقبلية، ويعزز من توجه البلدية نحو استخدام حلول صديقة للبيئة ومستدامة.

تم نسخ الرابط





