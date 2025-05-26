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بلدية جرش تطلق المرحلة الثانية من مبادرة بنك الملابس

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أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مبادرة بنك الملابس وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى واستكمالا للمرحلة الأولى التي أطلقتها البلدية.

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وأكد رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم أن اللجنة المختصة من المتطوعين ستبدأ خلال الأسبوع الحالي بعمليات فرز وترتيب الملابس تمهيدا لتوزيعها على الأسر المحتاجة عبر عرضها في قاعة البلدية بشكل منظم يتيح للمستفيدين التسوق المجاني بكرامة وخصوصية.


وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إدخال البهجة على بيوت الأسر المحتاجة في هذه الأيام المباركة وتقديم الدعم لهم قبيل حلول عيد الأضحى ضمن نهج البلدية في تعزيز قيم التكافل المجتمعي.


ودعا العتوم المواطنين في مدينة جرش إلى التبرع بالملابس الجديدة أو المستعملة بحالة جيدة خلال الأيام المقبلة حيث من المقرر أن تبدأ عملية الفرز يوم الاثنين.

 
gnews

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