بلدية جرش تطلق مبادرة بنك الملابس

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية جرش الكبرى ،اليوم السبت ، مبادرة "بنك الملابس".

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وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن المبادرة انطلقت تزامناً مع فترة عيد الفطر بعد تلقي البلدية اتصالات من مواطنين أعربوا عن رغبتهم بالتبرع بملابس لديهم مما دفع البلدية إلى تنظيم الجهود من خلال إنشاء مواقع مخصصة للتبرع.