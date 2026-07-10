بلدية جرش تعزز جاهزيتها لانطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون

وقال رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين، إن البلدية أنجزت تصنيع 40 مظلة واقية من أشعة الشمس، وصيانة 61 عربة من أصل 100 عربة مخصصة لعرض منتجات السيدات المشاركات عبر وحدة تمكين المرأة واتحاد الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي، ضمن خطة متكاملة لرفع الجاهزية قبل انطلاق المهرجان.
وأشار إلى أن البلدية تنسق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لإنجاح المهرجان، إذ سيتم توزيع المظلات في مواقع تمركز الأجهزة الأمنية وعلى امتداد محيط المدينة الأثرية، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للعاملين خلال الفعاليات.
وأضاف، أن البلدية طرحت 11 كشكًا للاستثمار طوال فترة المهرجان لتنظيم الخدمات المقدمة للزوار، فيما تواصل كوادر دائرة الخدمات تنفيذ حملات النظافة وإزالة الأعشاب الجافة وتنظيف المواقع داخل المدينة الأثرية ومحيطها.
وأكد بني ياسين، أن مهرجان جرش يشكل حدثًا وطنيًا وثقافيًا وسياحيًا بارزًا يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ويوفر فرصًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب إبراز المكانة الحضارية والثقافية لمحافظة جرش على المستويين المحلي والدولي.
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