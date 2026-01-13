بلدية جرش تغلق الطريق بين النبي هود وجبل العتمات مؤقتا

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية جرش الكبرى عن إغلاق الطريق الواصل بين منطقة النبي هود وجبل العتمات (الحمراء) بشكل مؤقت، وذلك إثر حدوث انهيار جزئي في جسم الطريق، في إجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطريق.

ودعت البلدية المواطنين إلى عدم استخدام هذا الطريق إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح، والالتزام بالتعليمات، والبحث عن طرق بديلة لحين إعادة فتحه أمام الحركة المرورية.