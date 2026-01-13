بلدية جرش تغلق الطريق بين النبي هود وجبل العتمات مؤقتا

ودعت البلدية المواطنين إلى عدم استخدام هذا الطريق إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح، والالتزام بالتعليمات، والبحث عن طرق بديلة لحين إعادة فتحه أمام الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن كوادرها الفنية تعمل على معالجة موقع الانهيار بما يضمن إعادة فتحه بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن سلامة المواطنين تشكل الأولوية القصوى.
