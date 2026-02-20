بلدية خالد بن الوليد تكشف عن خطة لتجميل مداخلها وشوارعها

وأشارت إلى أن ذلك سوف يسهم بإنعاش الواقع السياحي بما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع أهالي مناطق اللواء، وزيادة عملية استقطاب السياح من كافة مناطق العالم أسوة بغيرها من المناطق الأثرية والسياحية في المملكة.
وقالت الغرايبة، إن هذا المشروع الكبير سوف ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتصميم من شركة البيطار وبمتابعة من وزارة الأشغال العامة/ مكتب أشغال لواء بني كنانة.
وأكدت على أن المجتمع المحلي سيكون شريك أساسي إلى جانب وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة في إنجاح فكرة المشروع، مثمنةً الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع التنموية في الأردن.
