بلدية خالد بن الوليد تكشف عن خطة لتجميل مداخلها وشوارعها

الوكيل الإخباري- كشفت رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، المهندسة راويه غرايبة، عن الخطة المقترحة القادمة والتصاميم المنوي تنفيذها لتجميل جميع مداخل البلدية والشوارع الرئيسية التابعة لها ومحيط الموقع الأثري لبلدة أم قيس الأثرية، وذلك بهدف المحافظة على التراث وإطالة مدة إقامة السائح في المناطق السياحية والأثرية في اللواء.

وأشارت إلى أن ذلك سوف يسهم بإنعاش الواقع السياحي بما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع أهالي مناطق اللواء، وزيادة عملية استقطاب السياح من كافة مناطق العالم أسوة بغيرها من المناطق الأثرية والسياحية في المملكة.



وقالت الغرايبة، إن هذا المشروع الكبير سوف ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتصميم من شركة البيطار وبمتابعة من وزارة الأشغال العامة/ مكتب أشغال لواء بني كنانة.