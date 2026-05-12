بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار جزئي في شارع رئيس

الوكيل الإخباري- تعاملت بلدية دير أبي سعيد اليوم الثلاثاء، مع حادث انهيار جزئي في جسم أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الأشرفية التابعة للبلدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووفق إجراءات السلامة العامة.

