الثلاثاء 2026-05-12 08:01 م

بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع انهيار جزئي في شارع رئيس

الثلاثاء، 12-05-2026 07:13 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت بلدية دير أبي سعيد اليوم الثلاثاء، مع حادث انهيار جزئي في جسم أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الأشرفية التابعة للبلدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووفق إجراءات السلامة العامة.

وقال رئيس لجنة البلدية مازن الغوانمة، إن كوادر البلدية هرعت فور تلقي البلاغ إلى موقع الانهيار، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع وقوع أي أضرار أو مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين، مشيرا الى أنه تم إغلاق الشارع مؤقتا لحين الإنتهاء من أعمال المعالجة الفنية ورفع الضرر عن المنطقة وبما يضمن السلامة العامة.

 
 


