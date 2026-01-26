بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية

وقال رئيس لجنة البلدية، مازن الغوانمة، إن الإجراء يأتي حرصا من البلدية على سلامة المواطنين وصحتهم، لا سيما الأطفال، مبينا أن أعمال رش المبيدات تتطلب إخلاء الموقع مؤقتا لضمان عدم تعرض الزوار لأي مواد كيميائية خلال فترة العمل وبقاء أثر المبيد.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطة الدورية لصيانة القرية الحضرية وتجهيزها لتكون متنفسا آمنا وبيئة صحية تخدم أهالي المنطقة، إذ ستعمل الكوادر الفنية على إنجاز أعمال المكافحة بكفاءة عالية وتغطية جميع المساحات الخضراء.
