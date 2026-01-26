بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة، تعليق استقبال الزوار في القرية الحضرية التابعة لها لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين، لتنفيذ حملة لرش مبيدات الأعشاب في مختلف مرافق القرية.

وقال رئيس لجنة البلدية، مازن الغوانمة، إن الإجراء يأتي حرصا من البلدية على سلامة المواطنين وصحتهم، لا سيما الأطفال، مبينا أن أعمال رش المبيدات تتطلب إخلاء الموقع مؤقتا لضمان عدم تعرض الزوار لأي مواد كيميائية خلال فترة العمل وبقاء أثر المبيد.