بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية دير علا، أعمال فتح وتعبيد شوارع في مختلف مناطقها، ضمن خطتها السنوية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية داخل المناطق السكنية والزراعية ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان للبلدية اليوم الثلاثاء، أكد رئيس لجنة البلدية، الدكتور رائد العزب، أن قطاع الطرق يحظى بأولوية قصوى لدى البلدية نظرا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية.