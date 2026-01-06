بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

وبحسب بيان للبلدية اليوم الثلاثاء، أكد رئيس لجنة البلدية، الدكتور رائد العزب، أن قطاع الطرق يحظى بأولوية قصوى لدى البلدية نظرا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن أعمال فتح وتعبيد الشوارع جاءت استجابة للاحتياجات الملحة، وبناء على دراسات فنية ومطالبات متكررة من الأهالي، بما يحقق مبدأ توزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلدية.
-
أخبار متعلقة
-
"الجرائم الإلكترونية" توضح آليات حماية حسابات "الواتساب"
-
إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان
-
وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك
-
وزارة العمل: تخريج 1194 أسرة من "المعونة الوطنية" بعد تشغيل أفرادها في سوق العمل
-
اتفاقية لبيع وتوريد الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة للنظام الكهربائي
-
رئيس الجامعة الهاشمة يتفقد انتخابات الأندية الطلابية
-
الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط
-
"عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025