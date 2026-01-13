بلدية دير علا تتخذ إجراءات للحد من سرعة جريان مياه سيل الزرقاء

12:44 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية دير علا الدكتور رائد العزب، أن كوادر البلدية مستمرة بالعمل داخل مجرى سيل الزرقاء منذ أمس الاثنين، للتخفيف من شدة جريان الماء نظرًا لسرعته الكبيرة.





وقال إن امتداد السيل الطويل الذي يصب في عدد من الأودية في المناطق ما قبل دير علا، أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريانها، وهذا شكل تحديًا لكوادر البلدية.



وأوضح العزب أن الإجراءات التي قامت بها كوادر البلدية ساهمت بشكل كبير في حماية مناطق سكنية من مداهمتها بالمياه، مشيرًا إلى أن فرق البلدية عملت على فتح قنوات جديدة خلال فترة الليل واستخدام مهارب قديمة للسيطرة على الكميات الكبيرة من المياه الجارية.



وأضاف أن خصوصية التربة لبعض المناطق في دير علا وعدم قدرتها على تخزين المياه ساهم في سرعة جريان المياه، مؤكدًا عدم تلقي غرفة الطوارئ في البلدية لأي ملاحظات طارئة.



ولفت العزب إلى أن جريان المياه في مجرى السيل سيتزايد في الساعات المقبلة نتيجة ارتفاع كميات المياه التي تصب في مجراه، وهذا يتطلب أقصى درجات الحذر، مبينًا أن أعمال التوسيع وتعمق مجرى السيل خففت كثيرًا من سرعة اندفاع المياه إلى المناطق السكنية في المناطق الغربية من دير علا.

