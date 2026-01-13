الثلاثاء 2026-01-13 01:15 ص

بلدية دير علا توسع مجرى سيل الزرقاء استعدادا لأمطار غزيرة

الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان
امطار
 
الوكيل الإخباري-   قال رئيس لجنة بلدية دير علا، الدكتور رائد العزب، إن كوادر البلدية مدعمة بآليات مستأجرة تعمل حاليا على توسيع وتعميق مجرى سيل الزرقاء ليستوعب أكبر كمية من المياه تحسبا لأي طارئ.

وأضاف العزب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية حرصت على تعميق مجرى السيل، خصوصا أن المياه الجارية فيه مصدرها سد الملك طلال، مشيرا إلى أن البلدية عملت في وقت سابق على إزالة المعيقات من مجرى السيل وترحيل الساكنين قرب السيل حفاظا على سلامتهم.

 
 


