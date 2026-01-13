بلدية دير علا توسع مجرى سيل الزرقاء استعدادا لأمطار غزيرة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية دير علا، الدكتور رائد العزب، إن كوادر البلدية مدعمة بآليات مستأجرة تعمل حاليا على توسيع وتعميق مجرى سيل الزرقاء ليستوعب أكبر كمية من المياه تحسبا لأي طارئ.

