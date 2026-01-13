بلدية دير علا توسع مجرى سيل الزرقاء استعدادا لأمطار غزيرة

وأضاف العزب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية حرصت على تعميق مجرى السيل، خصوصا أن المياه الجارية فيه مصدرها سد الملك طلال، مشيرا إلى أن البلدية عملت في وقت سابق على إزالة المعيقات من مجرى السيل وترحيل الساكنين قرب السيل حفاظا على سلامتهم.
