بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

الأحد، 04-01-2026 08:19 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية رابية الكورة في إربد عن تفعيل خدمة البريد داخل مبنى البلدية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.اضافة اعلان


وتتضمن الخدمة الجديدة توفير إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البريد، بما يتيح للمراجعين تسديد الرسوم والمعاملات بطريقة آمنة وسريعة، تسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

وأكدت رئيسة لجنة البلدية، إيمان فطيمات، أن تفعيل هذه الخدمة يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى رضا المواطنين، داعية أبناء المجتمع المحلي إلى الاستفادة من هذه الخدمات المتوفرة خلال أوقات الدوام الرسمي.
 
 


