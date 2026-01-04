بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

وتتضمن الخدمة الجديدة توفير إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البريد، بما يتيح للمراجعين تسديد الرسوم والمعاملات بطريقة آمنة وسريعة، تسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.
وأكدت رئيسة لجنة البلدية، إيمان فطيمات، أن تفعيل هذه الخدمة يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى رضا المواطنين، داعية أبناء المجتمع المحلي إلى الاستفادة من هذه الخدمات المتوفرة خلال أوقات الدوام الرسمي.
