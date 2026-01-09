بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

وتأتي هذه الأعمال ضمن النهج المؤسسي الذي تتبناه البلدية في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث شملت الأعمال إزالة الطبقات الإسفلتية المتضررة وإعادة تعبيد الشارع بالكامل وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن ديمومة الطريق وسلامة المواطنين ومستخدميه.
وأكدت بلدية رابية الكورة، أنها مستمرة في متابعة وتقييم آثار الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة، والعمل على تنفيذ الحلول الجذرية لمعالجة الأضرار في مختلف مناطق اللواء، ضمن الإمكانات المتاحة، وبما ينسجم مع خطط البلدية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية بني عبيد تفتح "عبارة" بعد إغلاقها بسبب مخلفات إنشائية
-
أمانة عمّان تتعامل مع تجمع مياه الأمطار وانجراف التربة
-
بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة
-
وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت
-
الصفدي والشيباني يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا خلال اتصال هاتفي
-
عجلون: اختلالات الطرق وتصريف المياه تتجدد نتيجة الأمطار
-
توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين
-
استنفار بلدي شامل في غرب إربد لمواجهة المنخفض الجوي