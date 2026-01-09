بلدية رابية الكورة تنفذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لشارع رئيسي في منطقة زمال

08:46 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية رابية الكورة تنفيذ أعمال إعادة تعبيد شاملة لأحد الشوارع في منطقة زمال، وذلك استجابة للأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء أمطار الخير التي شهدتها المنطقة خلال المنخفض الجوي الأخير.





وتأتي هذه الأعمال ضمن النهج المؤسسي الذي تتبناه البلدية في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز معايير السلامة العامة، حيث شملت الأعمال إزالة الطبقات الإسفلتية المتضررة وإعادة تعبيد الشارع بالكامل وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن ديمومة الطريق وسلامة المواطنين ومستخدميه.



وأكدت بلدية رابية الكورة، أنها مستمرة في متابعة وتقييم آثار الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة، والعمل على تنفيذ الحلول الجذرية لمعالجة الأضرار في مختلف مناطق اللواء، ضمن الإمكانات المتاحة، وبما ينسجم مع خطط البلدية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق المصلحة العامة.



