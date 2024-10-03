بلدية رابية الكورة توفر فرص عمل مؤقتة لأبناء المنطقة

ويأتي توفير فرص العمل ضمن مشروع "نحو اقتصاد أكثر شمولا من خلال خلق فرص عمل فورية وتطوير المشروعات الصغيرة للاجئين السوريين والمجتمعات الفقيرة الحاضنة".
وبحسب بيان لبلدية رابية الكورة، اليوم الخميس، يستمر المشروع 60 يوماً، ويشمل وظائف عمال "شبه مهرة"، ومدخلي بيانات، ومراقبي عمال، ومشرف سلامة وصحة مهنية.
وبينت البلدية أن يوم السبت 5 تشرين الأول هو آخر يوم لاستقبال طلبات التوظيف، موضحة ان طلبات التوظيف تقدم في مبنى البلدية، وأن فرص العمل متوفرة للأردنيين واللاجئين السوريين ذكورا وإناثا وللأشخاص ذوي الإعاقة، وأن التشغيل فقط لأبناء منطقة بلدية رابية الكورة.
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