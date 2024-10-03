بلدية رابية الكورة توفر فرص عمل مؤقتة لأبناء المنطقة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية رابية الكورة في لواء الكورة التابعة لمحافظة اربد عن توفير فرص عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية.

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ويأتي توفير فرص العمل ضمن مشروع "نحو اقتصاد أكثر شمولا من خلال خلق فرص عمل فورية وتطوير المشروعات الصغيرة للاجئين السوريين والمجتمعات الفقيرة الحاضنة".



وبحسب بيان لبلدية رابية الكورة، اليوم الخميس، يستمر المشروع 60 يوماً، ويشمل وظائف عمال "شبه مهرة"، ومدخلي بيانات، ومراقبي عمال، ومشرف سلامة وصحة مهنية.