بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة لجنة بلدية رحاب، لينا الزعبي، عن استبدال نحو 7 آلاف وحدة إنارة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف تركيب 10 آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة، ضمن مشروع إنارة مناطق البادية.

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وأوضحت الزعبي، في بيان أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الإنارة العامة من خلال استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، مؤكدة أن العمل جارٍ على تركيب 3 آلاف وحدة متبقية، بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع بالكامل في أقرب وقت ممكن.