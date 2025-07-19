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بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 19-07-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت رئيسة لجنة بلدية رحاب، لينا الزعبي، عن استبدال نحو 7 آلاف وحدة إنارة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف تركيب 10 آلاف وحدة إنارة موفرة للطاقة، ضمن مشروع إنارة مناطق البادية.

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وأوضحت الزعبي، في بيان أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الإنارة العامة من خلال استبدال الوحدات القديمة بأخرى حديثة وموفرة للطاقة، مؤكدة أن العمل جارٍ على تركيب 3 آلاف وحدة متبقية، بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال المشروع بالكامل في أقرب وقت ممكن.


وشددت الزعبي على التزام البلدية بتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق البلدية، ضمن رؤية شاملة للتطوير المستدام.

 
 
gnews

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