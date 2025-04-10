الخميس 2025-04-10 07:37 م
 

بلدية رحاب تطلق مسابقة أفضل رسم للعلم الأردني

بلدية رحاب
بلدية رحاب
 
الخميس، 10-04-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت وحدة تمكين المرأة في بلدية رحاب بالتعاون مع مركز شباب رحاب، مسابقة أفضل رسم للعلم الأردني.

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وذكرت البلدية في بيان اليوم الخميس، أن إطلاق هذه المسابقة يأتي بمناسبة احتفالات المملكة بيوم العلم الأردني الذي يشكل رمزاً للعز والفخار، داعية المشاركين في هذه المسابقة إلى أن تكون رسوماتهم للعلم الأردني تعبر عن رمزية العلم الأردني وتظهر مشاعر الانتماء والفخر والاعتزاز وأن تتميز الرسومات بلمسة فنية مبتكرة وفكرة معبرة، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى.

 
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