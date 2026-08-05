بلدية سهل حوران تخصيص 800 ألف دينار لمشاريع تنموية وخدمية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 800 ألف دينار لتنفيذ حزمة مشاريع خدمية وتنموية في مختلف مناطق البلدية.

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وقال القرعان إن التمويل يتوزع بواقع 600 ألف دينار من وزارة الإدارة المحلية و140 ألف دينار من مجلس محافظة إربد، لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار، ومعالجة المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه، إلى جانب تعبيد وتأهيل عدد من الشوارع والطرقات، بالإضافة إلى 20 ألف دينار مخصصة لإنشاء بازار دائم ومجاني في حديقة الهاشمين، ليكون منصة مستدامة لدعم أصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة والمتعففة.



وأكد القرعان أن البلدية باشرت باتخاذ الإجراءات الفنية لتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الهندسية، إذ شكلت لجنة متخصصة لإجراء دراسة هندسية شاملة ومسح ميداني دقيق لجميع مناطق سهل حوران، لتحديد مناسيب الشوارع والطرقات، ورصد المواقع التي تعاني من اختلالات في تصريف مياه الأمطار، ووضع الحلول الفنية المناسبة لمعالجة هذه المشكلات بشكل جذري.



وأشار إلى أن هذه الدراسات ستسهم في تصميم شبكة تصريف فعالة قادرة على استيعاب كميات مياه الأمطار، بما يحد من تجمع المياه ويحمي الشوارع والممتلكات، ويخفف من معاناة المواطنين التي كانت تتكرر خلال المواسم الشتوية، خاصة في المناطق التي شهدت في السنوات الماضية فيضانات وإغلاقات للطرق نتيجة غزارة الأمطار.



وبين القرعان، أن البلدية طرحت عطاء تصرف مياه الأمطار بقيمة 140 ألف دينار كمرحلة أولى وستطرح العطاءات الخاصة بالمشاريع الأخرى خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الدراسات الفنية وإعداد المخططات اللازمة، مؤكدا أن العمل سينفذ وفق جدول زمني يضمن الانتهاء من مشاريع تصريف مياه الأمطار وأعمال التعبيد قبل حلول فصل الشتاء، بما يعزز جاهزية البنية التحتية ويرفع مستوى السلامة المرورية ويضمن انسيابية الحركة على الطرق.



وأوضح القرعان أن البلدية أولت اهتماما خاصا بدعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، فخصصت مبلغ 20 ألف دينار لإنشاء بازار دائم ومجاني في حديقة الهاشمين، بعد النجاح الكبير الذي حققه البازار المؤقت الذي نظمته البلدية سابقا، و شهد مشاركة واسعة من أصحاب المشاريع المنزلية والحرفية و إقبالا لافتا من المواطنين.



وبين، أن البازار الجديد سيوفر مكانا دائما ومنظما لعرض وتسويق المنتجات المحلية والحرف اليدوية والصناعات المنزلية، دون تحميل المشاركين أي رسوم، الأمر الذي سيسهم في تمكين الأسر المنتجة، وتحسين دخولها، وتشجيع الشباب والنساء على إطلاق مشاريعهم الخاصة، بما ينسجم مع توجهات البلدية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.