بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، إن البلدية أزالت مبنى بلدية منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط، بعدما كان يشكّل خطرًا على السلامة العامة لما يقارب من عشر سنوات، وذلك من منطلق الحرص على سلامة المواطنين، ومواصلة العمل على معالجة المباني الخطرة وتحسين الواقع الخدمي والعمراني في مختلف مناطق البلدية.

اضافة اعلان