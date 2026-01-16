بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

وأضاف القرعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية تدرس إمكانية إنشاء مبنى جديد يخدم منطقة عمراوة في المرحلة المقبلة، وفق الإمكانات المتاحة.
