بلدية سهل حوران تستكمل طريق الذنيبة - خرجا

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية سهل حوران وليد القرعان، إن البلدية استكملت العمل في مشروع طريق الذنيبة – خرجا، والذي يربط لواء الرمثا بلواء بني كنانة.

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وأضاف القرعان إن فتح الطريق يعد مطلبا تنمويا وخدميا مهما، لما له من دور في تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة تنقل المواطنين بين اللواءين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والزراعي والسياحي.