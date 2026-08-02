بلدية سهل حوران تستكمل طريق الذنيبة - خرجا

وأضاف القرعان إن فتح الطريق يعد مطلبا تنمويا وخدميا مهما، لما له من دور في تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة تنقل المواطنين بين اللواءين، وتعزيز النشاط الاقتصادي والزراعي والسياحي.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، واختصار الوقت والجهد على مستخدمي الطريق، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية للطرق يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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