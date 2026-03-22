بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وآليات بلدية سويمه أمس، مع انهيار صخري على طريق البحر الميت/ سويمه بعد منطقة الفنادق، نتيجة تساقط الأمطار، حيث تم إزالة العوائق وفتح الطريق أمام حركة السير.

