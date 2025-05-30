بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي

الوكيل الإخباري- حددت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، أماكن بيع الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن المناطق المسموح ببيع الأضاحي فيها، هي الشارع الرئيسي غرب مركز صحي الكريمة، وقرب مسجد القرن في منطقة وادي الريان .



ودعا المرايحة، أصحاب الحظائر والمواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصحية والنظافة العامة، مشيرًا إلى أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين للشروط الصحية.