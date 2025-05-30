بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي

وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن المناطق المسموح ببيع الأضاحي فيها، هي الشارع الرئيسي غرب مركز صحي الكريمة، وقرب مسجد القرن في منطقة وادي الريان .
ودعا المرايحة، أصحاب الحظائر والمواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصحية والنظافة العامة، مشيرًا إلى أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين للشروط الصحية.
وبين، أنه جرى تنظيم برنامج للمناوبات لكوادر البلدية خلال عطلة العيد لتنفيذ الجولات الرقابية المكثفة بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في وادي الأردن على أماكن البيع وذبح الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها بالشروط الصحية المطلوبة .
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