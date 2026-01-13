بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي

08:52 ص

الوكيل الإخباري- شهد طريق الأغوار الدولي في منطقة وادي الريان، غربي إربد، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة سقوط شجرة حرجية على الشارع الرئيسي، بفعل الرياح والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى إعاقة مؤقتة لحركة السير، قبل أن تتعامل كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة مع الحادثة بشكل فوري. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس أمجد الديات، إن الاستجابة السريعة جاءت حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة المركبات على هذا الطريق الحيوي، مشيرًا إلى أن فرق البلدية عملت بالتعاون مع المركز الأمني ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء على قص الشجرة وإزالة الأغصان المتساقطة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.



وبيّن أن البلدية تواصل، على مدار الساعة، متابعة حوادث سقوط الأشجار، وتفقد البنى التحتية وعبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، في ظل الظروف الجوية السائدة، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.

