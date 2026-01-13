بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس أمجد الديات، إن الاستجابة السريعة جاءت حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة المركبات على هذا الطريق الحيوي، مشيرًا إلى أن فرق البلدية عملت بالتعاون مع المركز الأمني ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء على قص الشجرة وإزالة الأغصان المتساقطة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
وبيّن أن البلدية تواصل، على مدار الساعة، متابعة حوادث سقوط الأشجار، وتفقد البنى التحتية وعبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، في ظل الظروف الجوية السائدة، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي
-
الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة
-
تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027
-
الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق
-
نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة
-
نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية
-
أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة
-
سقوط شجرة يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن "السخنة" في الزرقاء