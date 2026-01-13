الثلاثاء 2026-01-13 11:49 ص

بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 08:52 ص
الوكيل الإخباري-  شهد طريق الأغوار الدولي في منطقة وادي الريان، غربي إربد، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة سقوط شجرة حرجية على الشارع الرئيسي، بفعل الرياح والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى إعاقة مؤقتة لحركة السير، قبل أن تتعامل كوادر بلدية شرحبيل بن حسنة مع الحادثة بشكل فوري.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس أمجد الديات، إن الاستجابة السريعة جاءت حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية حركة المركبات على هذا الطريق الحيوي، مشيرًا إلى أن فرق البلدية عملت بالتعاون مع المركز الأمني ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء على قص الشجرة وإزالة الأغصان المتساقطة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

وبيّن أن البلدية تواصل، على مدار الساعة، متابعة حوادث سقوط الأشجار، وتفقد البنى التحتية وعبّارات وقنوات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، في ظل الظروف الجوية السائدة، لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ قد يؤثر على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قق

فيديو الوكيل اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️

ت

اقتصاد محلي قيمة صادرات " تجارة عمان" تزيد 4.8% العام الماضي

إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران

عربي ودولي عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

ت

أخبار محلية جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

ت

أخبار محلية تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027

عمان

اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % خلال 11 شهرا

الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق

أخبار محلية الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق



 






الأكثر مشاهدة