بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد

وأضاف المرايحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مجموع ما جمعته كوادر النظافة من النفايات خلال شهر رمضان الفضيل بلغ 768 طناً، مشيراً إلى تنفيذ حملات نظافة شاملة في جميع مناطق البلدية، شملت إزالة النفايات والأتربة والأنقاض من الشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة وطريق الأغوار الدولي ومداخل المناطق وأماكن التنزه والمناطق السياحية والسوق التجاري.
ودعا المرايحة المواطنين إلى التعاون مع البلدية من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة وعدم رميها عشوائياً بجانب الحاويات وداخل الأحياء السكنية وفي الشوارع ما يتسبب في تشكل مكاره صحية والإضرار بالبيئة المحلية.
وأشار إلى مواصلة تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية داخل مناطق البلدية التي تضم الكريمّة ووادي الريان ، وإجراء الصيانة اللازمة لوحدات الإنارة في الشوارع العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا