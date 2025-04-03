بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية محمد المرايحة، إن كوادر وفرق جمع النفايات في البلدية، رفعت خلال عطلة عيد الفطر حوالي 120 طن نفايات في جميع مناطق وأحياء البلدية.

اضافة اعلان



وأضاف المرايحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مجموع ما جمعته كوادر النظافة من النفايات خلال شهر رمضان الفضيل بلغ 768 طناً، مشيراً إلى تنفيذ حملات نظافة شاملة في جميع مناطق البلدية، شملت إزالة النفايات والأتربة والأنقاض من الشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة وطريق الأغوار الدولي ومداخل المناطق وأماكن التنزه والمناطق السياحية والسوق التجاري.



ودعا المرايحة المواطنين إلى التعاون مع البلدية من خلال وضع النفايات في الأماكن المخصصة وعدم رميها عشوائياً بجانب الحاويات وداخل الأحياء السكنية وفي الشوارع ما يتسبب في تشكل مكاره صحية والإضرار بالبيئة المحلية.