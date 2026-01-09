الجمعة 2026-01-09 05:05 م

بلدية شيحان تتعامل مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات

ت
جانب من الأعمال
 
الجمعة، 09-01-2026 04:23 م

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وطوارئ بلدية شيحان من خلال أعمالها الميدانية في منطقة القصر اليوم الجمعة، مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات وتراكم الأتربة خلال المنخفض الجوي، وتم فتحه حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية.

وأوضح رئيس لجنة البلدية بهجت الرواشدة أنه جرى تنفيذ الأعمال باستخدام الآليات الثقيلة وبجهود متواصلة من الكوادر الفنية والعمال، لإزالة العوائق وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

 
 


