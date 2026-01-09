بلدية شيحان تتعامل مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات

وأوضح رئيس لجنة البلدية بهجت الرواشدة أنه جرى تنفيذ الأعمال باستخدام الآليات الثقيلة وبجهود متواصلة من الكوادر الفنية والعمال، لإزالة العوائق وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
