بلدية شيحان تتعامل مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وطوارئ بلدية شيحان من خلال أعمالها الميدانية في منطقة القصر اليوم الجمعة، مع شارع كان مغلقًا نتيجة الانجرافات وتراكم الأتربة خلال المنخفض الجوي، وتم فتحه حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية الحركة المرورية.

اضافة اعلان