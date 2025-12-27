بلدية شيحان ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري- رفعت بلدية شيحان بمحافظة الكرك جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي خلال اجتماع اليوم السبت برئاسة رئيس لجنة البلدية المهندس بهجت الرواشدة.



وأكد الرواشدة خلال الاجتماع ضرورة الاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية تقديم الخدمات.

