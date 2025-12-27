السبت 2025-12-27 10:26 م

بلدية شيحان ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض

السبت، 27-12-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري- رفعت بلدية شيحان بمحافظة الكرك جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي خلال اجتماع اليوم السبت برئاسة رئيس لجنة البلدية المهندس بهجت الرواشدة.

وأكد الرواشدة خلال الاجتماع ضرورة الاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية تقديم الخدمات.

وشدد على أهمية متابعة النقاط الساخنة، خاصة مجاري السيول والطرق الرئيسة، والتنسيق بين غرف الطوارئ والمناطق، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي طارئ عبر قنوات التواصل المعتمدة.

 
 


