بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

وقال رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.
ودعا الرواشدة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://eservices.mola.gov.jo، مؤكدا أن البلدية مستمرة في تحديث خدماتها الرقمية بما يعزز كفاءة الأداء والشفافية في تقديم الخدمة.
