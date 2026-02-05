الجمعة 2026-02-06 12:00 ص

بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

بلدية شيحان
بلدية شيحان
 
الخميس، 05-02-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية شيحان ومناطقها التابعة لها اليوم الخميس عن إطلاق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا، ضمن مسار التحول الرقمي الوطني، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على أن يبدأ تفعيل الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد 8/2/2026، حيث سيتم إيقاف استقبال معاملات براءة الذمة الورقية.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.


ودعا الرواشدة المواطنين إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://eservices.mola.gov.jo، مؤكدا أن البلدية مستمرة في تحديث خدماتها الرقمية بما يعزز كفاءة الأداء والشفافية في تقديم الخدمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية شيحان

أخبار محلية بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

أخبار محلية مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

أخبار محلية انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تعقد ورشة عمل حول نظام ادارة الطاقة بمشاركة لجنة الطاقة النيابية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي

اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض

أخبار محلية اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض



 






الأكثر مشاهدة