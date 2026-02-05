بلدية شيحان تطلق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية شيحان ومناطقها التابعة لها اليوم الخميس عن إطلاق خدمة براءة الذمة للعقار وتسوية المستحقات إلكترونيًا، ضمن مسار التحول الرقمي الوطني، وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على أن يبدأ تفعيل الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد 8/2/2026، حيث سيتم إيقاف استقبال معاملات براءة الذمة الورقية.

وقال رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.