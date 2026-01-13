الثلاثاء 2026-01-13 07:28 م

بلدية شيحان تعالج تجمعات مياه أمطار على طريق الربة -القصر

تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق
الثلاثاء، 13-01-2026 05:12 م

الوكيل الإخباري-    نفذت بلدية شيحان، بالتعاون مع مديرية أشغال الكرك، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر على الطريق بين منطقتي الربة والقصر، لمعالجة تجمعات مياه الأمطار التي تشكل عائقا أمام حركة السير.

وأوضح رئيس لجنة البلدية، المهندس بهجت الرواشدة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود رفع مستوى السلامة على الطرق، مؤكدا حرص البلدية على الاستجابة السريعة لملاحظات المواطنين.

 
 


