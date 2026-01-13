بلدية شيحان تعالج تجمعات مياه أمطار على طريق الربة -القصر

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية شيحان، بالتعاون مع مديرية أشغال الكرك، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر على الطريق بين منطقتي الربة والقصر، لمعالجة تجمعات مياه الأمطار التي تشكل عائقا أمام حركة السير.

