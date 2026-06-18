بلدية عجلون الكبرى تُدشن أكبر لوحة أرضية احتفاء بالاستقلال الـ 80

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الوكيل الإخباري- أنجزت بلدية عجلون الكبرى أول وأكبر لوحة أرضية وطنية من نوعها على مستوى المملكة بمساحة 750 متراً مربعاً، والتي صُممت خصيصاً ليراها زوار المحافظة بوضوح من الأعلى أثناء ركوبهم "التلفريك". اضافة اعلان





وتتضمن اللوحة علم الأردن يعلوه الرقم 80 باللون الأخضر ليرمز لثمانين سنة من الاستقلال، محاطا بالتاريخين (1946 - 2026)، بالإضافة إلى الشعار الملكي وعبارات الفخر المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض، مما يمنحها هيبة بصرية مميزة تعانق جبال عجلون وقلعتها التاريخية الظاهرة في الأفق.





