بلدية عجلون الكبرى تُدشن أكبر لوحة أرضية احتفاء بالاستقلال الـ 80

وتتضمن اللوحة علم الأردن يعلوه الرقم 80 باللون الأخضر ليرمز لثمانين سنة من الاستقلال، محاطا بالتاريخين (1946 - 2026)، بالإضافة إلى الشعار الملكي وعبارات الفخر المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض، مما يمنحها هيبة بصرية مميزة تعانق جبال عجلون وقلعتها التاريخية الظاهرة في الأفق.
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