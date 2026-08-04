الثلاثاء 2026-08-04 05:00 م

بلدية عجلون الكبرى تطلق منصة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى المواطنين

بلدية عجلون الكبرى
بلدية عجلون الكبرى
 
الثلاثاء، 04-08-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية عجلون الكبرى، الثلاثاء، منصة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

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وقالت الناطقة الإعلامية باسم بلدية عجلون الكبرى، أماني الطوالبة ، إن المواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر المنصة من خلال وصف المشكلة، ليتم تحويلها مباشرة إلى القسم المختص لمتابعتها ومعالجتها.


وأضافت أن المنصة الرقمية الموحدة تستقبل الملاحظات وتوجهها إلى الفرق الميدانية المختصة ضمن عدة قطاعات، تشمل النظافة، والطرق والبنية التحتية، والصحة والبيئة، إلى جانب خدمة الاستعلام.

 
 


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