بلدية عجلون الكبرى تطلق منصة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى المواطنين

وقالت الناطقة الإعلامية باسم بلدية عجلون الكبرى، أماني الطوالبة ، إن المواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر المنصة من خلال وصف المشكلة، ليتم تحويلها مباشرة إلى القسم المختص لمتابعتها ومعالجتها.
وأضافت أن المنصة الرقمية الموحدة تستقبل الملاحظات وتوجهها إلى الفرق الميدانية المختصة ضمن عدة قطاعات، تشمل النظافة، والطرق والبنية التحتية، والصحة والبيئة، إلى جانب خدمة الاستعلام.
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