بلدية عجلون الكبرى تطلق منصة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى المواطنين

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية عجلون الكبرى، الثلاثاء، منصة إلكترونية موحدة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

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وقالت الناطقة الإعلامية باسم بلدية عجلون الكبرى، أماني الطوالبة ، إن المواطنين يستطيعون تقديم شكاواهم وملاحظاتهم عبر المنصة من خلال وصف المشكلة، ليتم تحويلها مباشرة إلى القسم المختص لمتابعتها ومعالجتها.