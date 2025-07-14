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بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع

بلدية عجلون الكبرى
بلدية عجلون الكبرى
 
الإثنين، 14-07-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-  باشرت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأحد، تنفيذ حملات بيئية شاملة في مختلف مناطقها؛ بهدف الحفاظ على نظافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية، والحدّ من تشكّل المكاره الصحية.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس محمد البشابشة، إن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على ديمومة النظافة وتعزيز الجانب البيئي، حيث تم الإيعاز لمديري المناطق بتكثيف جهود النظافة وإيلاء هذا الجانب أهمية قصوى من خلال تنفيذ حملات نظافة مكثفة تشمل جميع مناطق البلدية.

وأوضح أن الحملات شملت الحي الشرقي، ووسط المدينة، ومحيط المدارس في منطقة عين جنا، إضافة إلى الشوارع والأحياء في بلدة سامتا ضمن منطقة الروابي، لافتًا إلى أن الكوادر المختصة في منطقة الصفا نفذت أيضًا حملات رش مبيدات حشرية لمكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة، بهدف تحسين الواقع البيئي.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا للخطط والبرامج التي وضعها المجلس البلدي السابق، تعزيزًا لمبدأ الاستمرارية في العمل المؤسسي، ومواصلة تقديم الخدمات وتحقيق المنفعة العامة والتنمية المستدامة.

ودعا البشابشة المواطنين إلى التعاون مع البلدية من خلال الالتزام بوضع النفايات في الأماكن المخصصة داخل الحاويات، وعدم رميها عشوائيًا في الشوارع، لما لذلك من دور في الحد من التلوث البصري والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمدينة.
 
 
gnews

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