بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين

الثلاثاء 2026-01-13 07:28 م

الثلاثاء، 13-01-2026 06:58 م

الوكيل الإخباري-   أكّد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة، أن الكوادر الميدانية مدعومة بآليات البلدية والآليات المستأجرة، تعاملت بحرفية مع المناطق الساخنة، وانهيارات التربة خلال المنخفض الجوي السائد.

وبيّن أن الفرق الفنية عملت فوراً على تنظيف العبّارات وفتح الطرق لضمان سلامة المشاة وحركة المرور، مشيرا إلى أن البلدية بدأت استعداداتها مبكراً لدخول فصل الشتاء من خلال تنفيذ مشاريع لإنشاء وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق حيوية مثل وسط المدينة وشارع القلعة.

 
 


