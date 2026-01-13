بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة، أن الكوادر الميدانية مدعومة بآليات البلدية والآليات المستأجرة، تعاملت بحرفية مع المناطق الساخنة، وانهيارات التربة خلال المنخفض الجوي السائد.

