بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين

وبيّن أن الفرق الفنية عملت فوراً على تنظيف العبّارات وفتح الطرق لضمان سلامة المشاة وحركة المرور، مشيرا إلى أن البلدية بدأت استعداداتها مبكراً لدخول فصل الشتاء من خلال تنفيذ مشاريع لإنشاء وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق حيوية مثل وسط المدينة وشارع القلعة.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
-
الشواربة: عمّان لم ولن تغرق
-
"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية
-
بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية
-
إدارة ترامب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب
-
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
-
افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"
-
وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة