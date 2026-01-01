بلدية عجلون ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد علي البشابشة خلال جولة تفقدية، شملت غرف العمليات وعددًا من البؤر الساخنة، إن الجاهزية العالية لفرق البلدية الفنية والميدانية وتنفيذ إجراءات وقائية استباقية أدت إلى انسياب المياه بسهولة في الأودية وقنوات التصريف في مختلف مناطق البلدية، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع الملاحظات التي وردت إلى غرف العمليات ومعالجتها على وجه السرعة.
وأكد البشابشة، استمرار جاهزية كوادر البلدية ميدانيًا وعلى مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرف العمليات الرئيسية والفرعية، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال وطلب المساعدة عبر الأرقام التي أعلنتها البلدية سابقًا.
ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لما تسببه من إغلاقات في خطوط تصريف مياه الأمطار.
ودعت البلدية المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى تأمين مواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انجرافها بما يحول دون إغلاق شبكات تصريف مياه الأمطار ويضمن السلامة العامة.
