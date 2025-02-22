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بلدية عجلون ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض

عجلون
عجلون
السبت، 22-02-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول اليوم السبت، جاهزية البلدية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

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وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل بشكل مستمر على تنظيف مجاري السيول وعبارات تصريف المياه لضمان انسيابية الحركة ومنع أي تجمعات مائية، كما تم فتح غرف الطوارئ في مختلف مناطق البلدية لاستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل مع أي طوارئ.

 
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