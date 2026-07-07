بلدية عجلون تطلق خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونيا

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية عجلون الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع وزارتيّ الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة إصدار "مخطط الموقع التنظيمي" إلكترونياً.

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وتتيح الخدمة للمواطنين والمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها ودفع الرسوم من منازلهم، ما يوفر الوقت والجهد وينهي المعاملات الورقية.



وتمثل هذه الخدمة بحسب بيان للبلدية اليوم الثلاثاء، إعادة هندسة شاملة للإجراءات الداخلية لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الشفافية والنزاهة عبر تقليص التدخل البشري، بحيث تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة مشروعات رقميّة متكاملة تسعى البلدية لإطلاقها تباعاً، بهدف تحويل عجلون إلى "مدينة ذكيّة" ترتقي بجودة الخدمات وبناء منظومة حكوميّة متطورة تخدم أبناء المحافظة.