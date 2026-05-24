الأحد 2026-05-24 11:30 م

بلدية عجلون تُنجز أكبر لوحة أرضية احتفاءً بالاستقلال الـ 80

الأحد، 24-05-2026 10:36 م

الوكيل الإخباري-   أنجزت بلدية عجلون الكبرى أول وأكبر لوحة أرضية وطنية من نوعها على مستوى المملكة بمساحة 750 متراً مربعاً، وصُممت خصيصاً ليراها زوار المحافظة بوضوح من الأعلى أثناء ركوبهم "التلفريك".

وقالت البلدية، في بيان، إن اللوحة تتألق بتصميم هندسي مميز يفترش الأرض، يبرز فيه علم أردني كبير ممتد، يعلوه الرقم (80) باللون الأخضر الملوكي ليرمز لثمانين عاما من الاستقلال، محاطاً بالتاريخين (1946 - 2026)، بالإضافة إلى الشعار الملكي وعبارات الفخر المخطوطة بعناية، وتحيط باللوحة كاملة حدود مستوحاة من ألوان الشماغ الأردني الأحمر والأبيض، مما يمنحها هيبة بصرية مميزة تعانق جبال عجلون وقلعتها التاريخية الظاهرة في الأفق.

 
 


