بلدية عجلون تنفذ حزمة من المبادرات الخدمية والتنموية

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة، إن البلدية نفذت خلال عام كامل حزمة متكاملة من الخطط والمبادرات الخدمية والتنموية، انعكست بشكل ملموس على واقع النظافة والبنية التحتية والمشهد الحضري، ضمن نهج مؤسسي يعتمد التخطيط والعمل الميداني والتحول الرقمي.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، بمناسبة الإعلان عن بانوراما إنجازات بلدية عجلون للعام 2025، أن ملف النظافة العامة والإدارة البيئية تصدر أولويات عمل البلدية، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة لجمع ونقل النفايات، تضمنت زيادة عدد الضاغطات، وتقسيم المناطق إلى قطاعات خدمية، وربط الآليات بنظام تتبع ذكي (GPS) لمراقبة حركة الجمع وكميات النفايات الموردة إلى محطات التحويل، بما يضمن كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.



وأوضح أن البلدية عززت البنية التحتية لقطاع النظافة من خلال زيادة أعداد الحاويات وتنظيم مواقعها، إلى جانب دعم عمال الوطن ببرامج وقائية وتوعوية، وفرض رقابة ميدانية مستمرة لمتابعة مستوى الخدمة، إضافة إلى تنفيذ حملات نظافة موسعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، واستحداث وحدة "البيئة السياحية" للحفاظ على نظافة المواقع الأثرية والسياحية.



وأشار البشابشة إلى أن تحسين المشهد الحضري شكل محورا أساسيا في عمل البلدية، حيث جرى تنفيذ حملة شاملة لإزالة الأتربة والأنقاض والملصقات العشوائية، وتحويل عدد من الجدران إلى جداريات تعكس هوية عجلون، إلى جانب أعمال تقليم الأشجار وصيانة ودهان الأرصفة، وتجميل وسط المدينة ومداخلها والمسارات السياحية، وتأهيل المرافق العامة من حدائق وأدراج ومظلات وينابيع.



وفيما يتعلق بقطاع الطرق، بين أن البلدية قامت بفتح وتعبيد أكثر من 75 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية في مناطقها المختلفة، من أبرزها شارع الصالوص في عنجرة، الذي يعد مدخلا رئيسيا لمشروع طريق المنتجع الاستشفائي، ضمن رؤية استراتيجية لدعم السياحة العلاجية، إلى جانب إنشاء جدران استنادية وسلاسل حجرية لحماية الطرق والحد من انجراف التربة.



وأكد أن البلدية تعاملت مع ملف إدارة الأزمات والكوارث بمنهجية استباقية، عبر تنفيذ خطة طوارئ شاملة لموسم الأمطار، شملت تنظيف مجاري الأودية وفتح العبارات وجرلات التصريف، وإنشاء قنوات وأطاريف لتوجيه السيول في المواقع الحرجة، إضافة إلى صيانة وتأهيل الآليات والمعدات لضمان الجاهزية والاستجابة الفورية.



وفي الجانب الصحي والبيئي، أوضح أن البلدية نفذت جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن توجيه إنذارات واتخاذ إجراءات إغلاق بحق المخالفين، لضمان سلامة الغذاء، إلى جانب حملات رش وتعقيم ومبادرات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية.



ولفت إلى أن البلدية حققت تقدما ملموسا في مجال التحول الرقمي، من خلال تفعيل نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لمناطق البلدية الخمس، وإطلاق خدمة براءة الذمة الإلكترونية، وتعزيز أنظمة الربط والبصمة، بالتوازي مع إدارة مالية رشيدة أسهمت في تسويات مالية مع بنك تنمية المدن والقرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، وإطلاق حملات توعوية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.



وأكد البشابشة أهمية الشراكة المجتمعية في دعم مسيرة التنمية المحلية، مشيرا إلى تنفيذ مبادرات توعوية بالتعاون مع مجلس شباب عجلون والدفاع المدني، وترسيخ ثقافة النظافة والسلامة العامة، إضافة إلى شراكات مع القرية الحضرية ومركز زها الثقافي لتنمية المواهب المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة موظفي البلدية وتعزيز التميز المؤسسي.