بلدية عجلون تنفذ حملة لإزالة مكاره صحية وعرائش وأكشاك مخالفة

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة إن الحملة التي نفذت في منطقة مثلث ارحابا على طريق إربد عجلون الرئيس؛ للتخلص من المكاره الصحية التي خلفتها العرائش والأكشاك لطرحها النفايات ومخلفات الخضار والفواكه بشكل عشوائي مما شوه المظهر العام للمنطقة وشكل تعدّيًا واضحًا على الواقع البيئي.
