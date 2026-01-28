الأربعاء 2026-01-28 06:41 م

بلدية عجلون تنفذ حملة لإزالة مكاره صحية وعرائش وأكشاك مخالفة

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة
عجلون
 
الأربعاء، 28-01-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت بلدية عجلون الكبرى، الأربعاء، بالتعاون مع الجهات المعنية حملة لإزالة عرائش وأكشاك لبيع الخضار والفواكه لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة إن الحملة التي نفذت في منطقة مثلث ارحابا على طريق إربد عجلون الرئيس؛ للتخلص من المكاره الصحية التي خلفتها العرائش والأكشاك لطرحها النفايات ومخلفات الخضار والفواكه بشكل عشوائي مما شوه المظهر العام للمنطقة وشكل تعدّيًا واضحًا على الواقع البيئي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي توضح حقيقة راتب ناطقها الاعلامي

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

خط دفاع متقدم للخصوصية يُبعد أي تطفل عن كل ما هو شخصي

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول

ب

أخبار الشركات سياسة الحد من المخاطر طريق للحلول الواقعية والمستقبل المستدام

ا

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة



 






الأكثر مشاهدة