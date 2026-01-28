بلدية عجلون تنفذ حملة لإزالة مكاره صحية وعرائش وأكشاك مخالفة

الوكيل الإخباري- نفّذت بلدية عجلون الكبرى، الأربعاء، بالتعاون مع الجهات المعنية حملة لإزالة عرائش وأكشاك لبيع الخضار والفواكه لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

اضافة اعلان