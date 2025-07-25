الجمعة 2025-07-25 11:09 م
 

بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية

عجلون
عجلون
 
الجمعة، 25-07-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   تواصل كوادر بلدية عجلون الكبرى حملاتها المكثفة بهدف تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه من خلال الجولات الصباحية والمسائية التي تشمل مختلف مناطق المحافظة.

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وأكد رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، أن النظافة العامة تحتل أولوية قصوى في خطة البلدية، خاصة في المواقع السياحية التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل قلعة عجلون، والتلفريك، ومنطقة مار إلياس، ومحمية غابات عجلون، وغابات اشتفينا التي تزخر بتنوعها الحيوي وأشجارها المعمرة.


وأكد البشابشة، أهمية تكامل الأدوار بين البلدية ومختلف الجهات الرسمية المعنية، ومنها مجلس الخدمات المشتركة ومديريات البيئة والزراعة والأشغال العامة والسياحة والتربية والتعليم والأوقاف لتكريس مفاهيم الوعي البيئي في نفوس الزوار وأبناء المجتمع المحلي، وضمان استدامة الجهود البيئية.

 
 
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