بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية

وأكد رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، أن النظافة العامة تحتل أولوية قصوى في خطة البلدية، خاصة في المواقع السياحية التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل قلعة عجلون، والتلفريك، ومنطقة مار إلياس، ومحمية غابات عجلون، وغابات اشتفينا التي تزخر بتنوعها الحيوي وأشجارها المعمرة.
وأكد البشابشة، أهمية تكامل الأدوار بين البلدية ومختلف الجهات الرسمية المعنية، ومنها مجلس الخدمات المشتركة ومديريات البيئة والزراعة والأشغال العامة والسياحة والتربية والتعليم والأوقاف لتكريس مفاهيم الوعي البيئي في نفوس الزوار وأبناء المجتمع المحلي، وضمان استدامة الجهود البيئية.
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