بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر بلدية عجلون الكبرى حملاتها المكثفة بهدف تحسين الواقع البيئي والحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه من خلال الجولات الصباحية والمسائية التي تشمل مختلف مناطق المحافظة.

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وأكد رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد البشابشة، أن النظافة العامة تحتل أولوية قصوى في خطة البلدية، خاصة في المواقع السياحية التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل قلعة عجلون، والتلفريك، ومنطقة مار إلياس، ومحمية غابات عجلون، وغابات اشتفينا التي تزخر بتنوعها الحيوي وأشجارها المعمرة.