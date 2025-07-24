بلدية غرب إربد تتابع إعادة تأهيل الشوارع المتضررة بعد مشاريع الصرف الصحي

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر مديرية الخدمات الهندسية في بلدية غرب إربد، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتعبيد عدد من الشوارع التي خضعت مؤخرًا لحفريات ضمن مشاريع الصرف الصحي، وذلك في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات في مختلف مناطق اللواء.

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وأوضح مدير مديرية الخدمات الهندسية في البلدية، المهندس محمد بطاينة، في بيان، اليوم الخميس، أن الفرق الفنية تتابع ميدانيًا مواقع الحفر بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إنجاز أعمال التعبيد بأسرع وقت ممكن، ووفقًا لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة.



وأشار إلى أن المرحلة الحالية من المشروع، تشمل إعادة تأهيل وتعبيد أكثر من 2200 متر مربع من الشوارع المتضررة، ضمن خطة شمولية تستهدف المناطق التي تأثرت بأعمال تمديد شبكات الصرف الصحي.



وأضاف، أن الأعمال التي نُفذت اليوم شملت منطقة بيت يافا، وجرت بإشراف مباشر من كوادر البلدية، وبالتعاون مع شركة "إنجكون" الاستشارية المكلفة بالإشراف الفني على المشروع.



ولفت البطاينة إلى أن تأخر توفر مادة الإسفلت من المصفاة يُعد من التحديات المؤقتة التي تواجه سير العمل، مشيرًا إلى أن البلدية تتابع باستمرار مع الجهات المعنية لتأمين الكميات المطلوبة، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.



وأكد، حرص البلدية على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في جميع المواقع المتأثرة، لافتًا إلى استمرار العمل حتى استكمال الأعمال كافة بما يحقق تحسين الواقع الخدمي ويضمن انسيابية الحركة المرورية.