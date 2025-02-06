بلدية غرب إربد تتعامل مع شكاوى جرّاء الأحوال الجوية السائدة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، أن البلدية تعاملت مع فيضان مياه في عدد من الحفريات التابعة للشركات الخدمية المختلفة التي تعمل في شوارعها، إضافة إلى سحب المياه من بعض المنازل دون وقوع أي إصابات.

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وقال البطاينة، إن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى صباح اليوم الخميس، مع 30 شكوى تلقتها غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى لم تشكل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات.