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بلدية غرب إربد تتعامل مع شكاوى جرّاء الأحوال الجوية السائدة

امطار
امطار
الخميس، 06-02-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، أن البلدية تعاملت مع فيضان مياه في عدد من الحفريات التابعة للشركات الخدمية المختلفة التي تعمل في شوارعها، إضافة إلى سحب المياه من بعض المنازل دون وقوع أي إصابات.

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وقال البطاينة، إن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى صباح اليوم الخميس، مع 30 شكوى تلقتها غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن جميع الشكاوى لم تشكل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات.


وبين أن الشكاوى تمثلت معظمها في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، ومداهمة المياه لبعض المنازل، إضافة إلى انسداد بعض المناهل والعبارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار بسبب تجمع النفايات والأنقاض فيها، وسقوط لوحات بعض المحال وأشجار جراء قوة الرياح.

 
gnews

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