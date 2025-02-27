 
الخميس 2025-02-27 08:31 م
 

بلدية غرب إربد تخصص قطعة أرض لمشروع ثقافي في كفريوبا

بلدية غرب إربد
بلدية غرب إربد
الخميس، 27-02-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية غرب إربد عن موافقة المجلس البلدي على تخصيص قطعة أرض في منطقة كفريوبا لصالح منتدى كفريوبا الثقافي، في خطوة تهدف لتعزيز المشهد الثقافي في المنطقة.
وأشار رئيس المنتدى، سمير الردايدة، إلى أنه تم التنسيق مع مجلس محافظة إربد، الذي خاطب وزارة الثقافة رسميًا لطرح عطاء المشروع هذا العام. وسيتكون المبنى من طابقين، بتمويل يصل إلى 120 ألف دينار موزعة على ثلاث سنوات من موازنة مجلس المحافظة للأعوام 2025-2027.

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ويهدف المشروع إلى توفير بيئة مناسبة للنشاطات الثقافية والاجتماعية، وتعزيز دور المنتدى في خدمة المجتمع المحلي من خلال استضافة فعاليات أدبية وفنية.


من جهته، أكد الناطق الإعلامي في بلدية غرب إربد، أحمد التميمي، أنه يجب بناء المشروع خلال 18 شهرًا من تاريخ الموافقة، وعند عدم البناء ستعود ملكية الأرض للبلدية مشيرا الى أن القرار قد تم إرساله إلى وزارة الإدارة المحلية بانتظار الموافقة.


وأشار التميمي إلى أن البلدية خصصت سابقًا قطع أراض لصالح وزارات مختلفة لمراعاة المنافع العامة، مضيفًا أن البلدية تواصل جهودها لتقديم الدعم للمشروعات المجتمعية، بما في ذلك العمل على تخصيص قطعة أرض لمؤسسة تدريب مهني في غرب إربد.

 
gnews

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