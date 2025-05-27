بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة

وقال رئيس البلدية، جمال البطاينة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطة الصيانة تشمل تأهيل المرافق المتضررة والتي تعاني من التهالك، ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل المباني التابعة للبلدية.
وأضاف أن البلدية تعتزم ربط منطقة دوقرة إلكترونيًا بالمركز الرئيسي، وتزويدها بالأجهزة الحديثة، بهدف تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم محليًا دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للبلدية تلعب دورًا مساندًا للبلدية الأم، وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين، ما يستدعي دعمها بالبنية التحتية اللازمة لتحسين كفاءة العمل والخدمة.
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