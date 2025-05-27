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بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة

بلدية غرب إربد
بلدية غرب إربد
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية غرب إربد عن تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لأعمال صيانة مبنى منطقة دوقرة، بهدف تحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال رئيس البلدية، جمال البطاينة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطة الصيانة تشمل تأهيل المرافق المتضررة والتي تعاني من التهالك، ضمن برنامج شامل لإعادة تأهيل المباني التابعة للبلدية.


وأضاف أن البلدية تعتزم ربط منطقة دوقرة إلكترونيًا بالمركز الرئيسي، وتزويدها بالأجهزة الحديثة، بهدف تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم محليًا دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي.


وأشار إلى أن المناطق التابعة للبلدية تلعب دورًا مساندًا للبلدية الأم، وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين، ما يستدعي دعمها بالبنية التحتية اللازمة لتحسين كفاءة العمل والخدمة.

 
gnews

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