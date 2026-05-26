بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

وقال رئيس لجنة البلدية، محمد القضاة، إن افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى تعزيز المرافق الخدمية والترفيهية المخصصة للمواطنين، وتوفير مساحة آمنة ومناسبة للعائلات، بما يسهم في تعزيز حضور المجتمع المحلي في المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية.
وأضاف القضاة أن تسمية الحديقة بـ"حديقة الاستقلال" جاءت ضمن نهج البلدية في ترسيخ الهوية الوطنية في المرافق العامة، وربطها بالمناسبات الوطنية التي تشكل محطات مضيئة في تاريخ الأردن، وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.
وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ مبادرات نوعية تحمل مضامين وطنية وثقافية، تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة الشباب، بأهمية الحفاظ على المنجزات الوطنية والبناء عليها، مشيراً إلى أن الحديقة ستكون مكاناً جامعاً يعبر عن فرحة أبناء اللواء بمناسباتهم الوطنية والرسمية.
