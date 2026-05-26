بلدية غرب إربد تفتتح "حديقة الاستقلال" تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- افتتحت بلدية غرب إربد، "حديقة الاستقلال" في منطقة كفريوبا، بجانب مبنى البلدية القديم، بهدف توفير متنفس عام وخدمة أهالي لواء غرب إربد، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية، محمد القضاة، إن افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود البلدية الرامية إلى تعزيز المرافق الخدمية والترفيهية المخصصة للمواطنين، وتوفير مساحة آمنة ومناسبة للعائلات، بما يسهم في تعزيز حضور المجتمع المحلي في المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية.



وأضاف القضاة أن تسمية الحديقة بـ"حديقة الاستقلال" جاءت ضمن نهج البلدية في ترسيخ الهوية الوطنية في المرافق العامة، وربطها بالمناسبات الوطنية التي تشكل محطات مضيئة في تاريخ الأردن، وتجسيداً لمعاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.