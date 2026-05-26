بلدية غرب إربد تنفذ جولات رقابية على حظائر الأضاحي والملاحم

وقالت البلدية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجولات شملت متابعة مدى التزام أصحاب الحظائر والملاحم بالإجراءات الصحية والبيئية المعتمدة، والتأكد من تطبيق التعليمات المتعلقة بالنظافة العامة وآليات التخلص السليم من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
وأضافت أن الفرق الرقابية قامت بتوجيه التنبيهات والإرشادات اللازمة لأصحاب المنشآت، بضرورة التقيد باشتراطات الصحة والسلامة العامة والتعليمات المعمول بها، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
وأكدت البلدية استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير بيئة صحية وآمنة والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على السلامة العامة.
