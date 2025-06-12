بلدية غرب إربد تنفذ حملات صيانة ونظافة شاملة في مناطق اللواء

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية غرب إربد تنفيذ حملات صيانة ونظافة شاملة في عدد من مناطق اللواء، ضمن خططها الدورية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقال رئيس البلدية، جمال البطاينة، في بيان، اليوم الخميس، إن كوادر قسم الصيانة باشرت بتنفيذ أعمال متعددة، شملت صيانة الطرق وتأهيل المرافق العامة؛ بهدف رفع مستوى السلامة العامة وتسهيل حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لملاحظات السكان وضمن سياسة البلدية في التعامل السريع مع متطلبات الأهالي وتعزيز الشراكة المجتمعية.



وأضاف البطاينة، أن قسم البيئة في البلدية أطلق حملة مكثفة في منطقة سوم، تضمنت إزالة الأعشاب الجافة والمخلفات النباتية، وتنظيف مخلفات البناء من جوانب الطرق، في إطار تحسين المشهد الحضري والحد من الملوثات البصرية والبيئية، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومخاطر نشوب الحرائق.