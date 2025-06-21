بلدية غرب إربد تنفذ حملات نظافة وتركيب مظلات في عدد من المناطق

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية غرب إربد حملات نظافة مكثفة، شملت إزالة مخلفات البناء والأشجار والأعشاب الجافة من جوانب الطرق، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جمالية المدينة.

اضافة اعلان



وشملت الحملات مناطق عدة، حيث جرى في منطقة بيت يافا إزالة المخلفات وفتح بعض الطرق لتسهيل حركة السير وتنقل المواطنين، فيما شهدت منطقة كفرحتا حملة مماثلة لإزالة المخلفات المتراكمة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضري.