بلدية غرب إربد تنفذ حملات نظافة وتركيب مظلات في عدد من المناطق

وشملت الحملات مناطق عدة، حيث جرى في منطقة بيت يافا إزالة المخلفات وفتح بعض الطرق لتسهيل حركة السير وتنقل المواطنين، فيما شهدت منطقة كفرحتا حملة مماثلة لإزالة المخلفات المتراكمة، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضري.
وفي إطار خططها التطويرية، قامت البلدية بتركيب مظلات في منطقة سوم ومواقع أخرى، لتوفير أماكن مظللة تخدم المواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.
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